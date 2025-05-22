Согласно совместному исследованию Центра европейских экономических исследований (ZEW) и агентства кредитного рейтинга Creditreform, в прошлом году на территории Германии прекратили деятельность более 196 тысяч компаний. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на соответствующую статистку авторов работы.
«Мы не видели более высоких показателей за последние 14 лет… Конкурентное давление со стороны зарубежных поставщиков усиливается», — процитировали в RT эксперта Патрика-Людвига Ханча.
Этот показатель превысил данные 2023 года на 16 процентов, достигнув уровня, сопоставимого с последствиями кризиса мирового финансового рынка 2011 года.
Эксперты констатируют, что текущие экономические условия в ФРГ становятся все более сложными для предпринимательской деятельности. Показатель деловой активности в промышленном секторе (PMI) страны в течение последних 3 лет не превышает отметку в 50 пунктов, что свидетельствует о продолжающемся критическом спаде в этом ключевом сегменте экономики.
С мнением исследователей согласны и представители немецкой системной оппозиции. Ранее экс-депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что плачевное положение национальной экономики стало результатом антироссийских санкций и милитаризма.