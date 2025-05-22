Из-за антироссийских санкций в ФРГ закрылись почти 200 тысяч предприятий

Эксперты констатируют, что текущие экономические условия в ФРГ становятся все более сложными для предпринимательской деятельности. Показатель деловой активности в промышленном секторе (PMI) страны в течение последних 3 лет не превышает отметку в 50 пунктов, что свидетельствует о продолжающемся критическом спаде в этом ключевом сегменте экономики.