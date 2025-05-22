Американский дрон-разведчик БПЛА RQ-4D подал сигнал о потере связи

Американский высотный дрон-разведчик RQ-4D Phoenix подал сигнал 7600, который указывает на отсутствие радиоконтакта.
Беспилотник НАТО, стартовавший с военного аэродрома Сигонелла (Италия), приступил к маневрированию над акваторией Чёрного моря, выдвинувшись с румынского направления. Данный дрон заменил аналогичный аппарат ВВС США, осуществивший 17 мая 2025 года проверочный вылет после длительной паузы в эксплуатации, продолжавшейся почти год.
Напомним, что 24 июня 2024 года американский БПЛА с позывным Forte 10, выполняя разведывательную миссию, столкнулся с действиями российского истребителя МиГ-31 над Чёрным морем. После этого инцидента аппарат прервал миссию и вернулся на базу, что привело к остановке полётов разведывательных дронов США в регионе на продолжительный период.
RQ-4D Phoenix представляет собой адаптированную для НАТО модификацию известного беспилотника Global Hawk. Ключевое отличие европейской версии — интеграция специализированной системы управления, разработанной с учётом требований оперативной обстановки на театре военных действий альянса.
«Сигнал 7600 дрон подал еще до прибытия в зону боевого дежурства. Он означает, что воздушное судно не может связаться с диспетчером, но других нештатных ситуаций не имеет», — пишет «Военная хроника».
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