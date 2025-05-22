Американский дрон-разведчик БПЛА RQ-4D подал сигнал о потере связи

Напомним, что 24 июня 2024 года американский БПЛА с позывным Forte 10, выполняя разведывательную миссию, столкнулся с действиями российского истребителя МиГ-31 над Чёрным морем. После этого инцидента аппарат прервал миссию и вернулся на базу, что привело к остановке полётов разведывательных дронов США в регионе на продолжительный период.