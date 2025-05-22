Путину предложили присоединить Сумы к России: он ответил шуткой

Во время встречи с президентом Хинштейн призвал распространить федеральное финансирование ремонтных работ не только на жильё, повреждённое в результате действий ВСУ, но и на аварийные дома. Он напомнил, что сегодня эта норма составляет девять тысяч рублей за квадратный метр. Президент незамедлительно поддержал это предложение.