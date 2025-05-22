Путину предложили присоединить Сумы к России: он ответил шуткой

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Курскую область провел встречу с главами муниципалитетов. В ходе обсуждения один из участников заявил, что украинский город Сумы должен стать российским, на что президент ответил шуткой.
Глава Глушковского района Павел Золотарев высказался о необходимости отодвинуть противника от границы, заявив: «Сумы должны быть наши». Он добавил, что Россия не может жить как на полуострове, и выразил уверенность в победе вместе с главнокомандующим.
«Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим», — продолжил свою мысль глава района.
В ответ Путин пошутил, проведя аналогию с назначением врио губернатора Курской области Александра Хинштейна: «Поэтому Александра Евсеевича и выбирали, он тоже так хочет все побольше».
Также Золотарев поблагодарил президента за назначение «пробивного» губернатора. Путин в ответ отметил, что Хинштейн умеет добиваться финансирования для региона. «Одно могу точно сказать: деньги выбивает», — с улыбкой добавил глава государства.
В конце апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о ходе создания буферной зоны в приграничных районах Сумской области Украины. Уже освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров.
Напомним, что накануне российский лидер впервые посетил Курскую область после полного освобождения региона от нацистов. Путин провел встречи с чиновниками и представителями добровольческих организаций.
Во время встречи с президентом Хинштейн призвал распространить федеральное финансирование ремонтных работ не только на жильё, повреждённое в результате действий ВСУ, но и на аварийные дома. Он напомнил, что сегодня эта норма составляет девять тысяч рублей за квадратный метр. Президент незамедлительно поддержал это предложение.
Также Путин сообщил, что обсудит вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области, чтобы ее смогли получить как можно больше местных жителей.