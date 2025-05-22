Русофоб Грэм* предупредил Китай о последствиях из-за решений Путина по Украине

По его словам, большинство сенаторов считают, что российское руководство сознательно избегает серьёзных переговоров, рассчитывая на постепенное ослабление единства среди западных стран. По мнению Грэма*, эта стратегия в конечном итоге окажется провальной, а её последствия могут создать значительные проблемы для китайских интересов.
Ранее Грэм* сообщил о поддержке Сената новых антироссийских санкций. По его словам, законопроект, который может нанести России «разрушительный» удар, уже заинтересовал членов Палаты представителей, что создаёт возможности для его дальнейшего обсуждения. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть инициативу сенатора.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.