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Русофоб Грэм* предупредил Китай о последствиях из-за решений Путина по Украине

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил о последствиях российской позиции в украинском конфликте для международных партнёров Москвы. На своей странице в социальной сети X парламентарий выразил убеждение, что решения Владимира Путина относительно конфликта на Украине могут негативно отразиться не только на России, но и на её ключевых союзниках, в первую очередь на Китае.

Источник: Life.ru

По его словам, большинство сенаторов считают, что российское руководство сознательно избегает серьёзных переговоров, рассчитывая на постепенное ослабление единства среди западных стран. По мнению Грэма*, эта стратегия в конечном итоге окажется провальной, а её последствия могут создать значительные проблемы для китайских интересов.

Ранее Грэм* сообщил о поддержке Сената новых антироссийских санкций. По его словам, законопроект, который может нанести России «разрушительный» удар, уже заинтересовал членов Палаты представителей, что создаёт возможности для его дальнейшего обсуждения. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть инициативу сенатора.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.