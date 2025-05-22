WSJ: второй раунд переговоров РФ и Украины хотят провести в Ватикане

Ранее кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост госсекретаря Святого престола, сообщил о планах Папы Римского Льва XIV выступить с инициативой использовать Ватикан в качестве нейтральной территории для проведения переговоров между Россией и Украиной. Кардинал подчеркнул, что Святой престол открыт к содействию в мирном разрешении конфликта и готов предоставить все соответствующие условия для конструктивного диалога между сторонами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп не обсуждали эту инициативу Ватикана в ходе телефонных переговоров 19 мая.