В КНДР произошла авария при спуске нового эсминца в присутствии Ким Чен Ына

В КНДР произошла авария при спуске нового эсминца на воду, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Инцидент произошел 21 мая на судостроительном заводе в Чхонджине. Сообщается, что при спуске нового корабля водоизмещением пять тысяч тонн не была обеспечены параллельность движения платформы, из-за чего корма эсминца преждевременно сошла с направляющих и корабль сел на мель. В некоторых местах корпус оказался поврежден, из-за чего нарушился баланс судна. Кроме того, носовая часть эсминца не смогла сойти со стапеля.
За всем процессом наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он назвал случившееся серьезной аварией, вызванной чистой небрежностью и безответственностью, которую нельзя было допустить ни при каких обстоятельствах, а также преступной халатностью.
Ким Чен Ын считает ответственными за аварию Отдел оборонной промышленности Центрального Комитета партии и связанные учреждения, в том числе Институт механики Академии наук, Политехнический университет имени Ким Чека, Центральное конструкторское бюро кораблестроения, и работников завода в Чхонджине. Лидер КНДР подчеркнул, что случившееся «бросило тень на честь и достоинство государства», и предупредил, что ошибки виновных будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК партии.
Он заявил, что восстановление эсминца в первоначальное состояние является вопросом престижа и авторитета КНДР, и поручил восстановить судно до пленума ЦК партии в июне.
Ранее Ким Чен Ын призвал войска КНДР быть готовыми к войне.