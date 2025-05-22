В КНДР произошла авария при спуске нового эсминца в присутствии Ким Чен Ына

Инцидент произошел 21 мая на судостроительном заводе в Чхонджине. Сообщается, что при спуске нового корабля водоизмещением пять тысяч тонн не была обеспечены параллельность движения платформы, из-за чего корма эсминца преждевременно сошла с направляющих и корабль сел на мель. В некоторых местах корпус оказался поврежден, из-за чего нарушился баланс судна. Кроме того, носовая часть эсминца не смогла сойти со стапеля.