Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путину доложили о проекте электротакси в Нижнем Новгороде

В городе работает около 300 машин.

Источник: Аргументы и факты

Председатель правления управляющей компании «Роснано» Сергей Куликов рассказал президенту Владимиру Путину о проекте по созданию парка электротакси в Нижнем Новгороде.

«Мы в Нижнем Новгороде запустили первый электрический таксомоторный флот. Губернатор очень поддержал», — сообщил Сергей Куликов.

Напомним, первый парк электротакси представили в Нижнем Новгороде в январе 2023 года. На тот момент в автопарке было 180 электромобилей Evolute, к марту 2024 года их количество достигло 280 машин. Также установлены пункты зарядки.

«Это отличный пример привлечения множества частных инвесторов к развитию экологичного транспорта в городе-миллионнике», — добавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.