Путину доложили о проекте электротакси в Нижнем Новгороде

Председатель правления управляющей компании «Роснано» Сергей Куликов рассказал президенту Владимиру Путину о проекте по созданию парка электротакси в Нижнем Новгороде.
«Мы в Нижнем Новгороде запустили первый электрический таксомоторный флот. Губернатор очень поддержал», — сообщил Сергей Куликов.
Напомним, первый парк электротакси представили в Нижнем Новгороде в январе 2023 года. На тот момент в автопарке было 180 электромобилей Evolute, к марту 2024 года их количество достигло 280 машин. Также установлены пункты зарядки.
«Это отличный пример привлечения множества частных инвесторов к развитию экологичного транспорта в городе-миллионнике», — добавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.