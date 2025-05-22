Лидеры тюркских стран провели важный неформальный саммит в Венгрии

В свою очередь, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает не только развитие добрососедских отношений в рамках тюркоязычного мира, но и сохраняет сложившиеся партнерские связи с Россией. Ранее глава государства заявил, что никто не в праве запрещать в Республике русский язык.