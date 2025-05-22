Лидеры тюркских стран провели важный неформальный саммит в Венгрии

В рамках неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ), завершившегося 21 мая, страны-участники приняли ряд важных решений. Об этом сообщает информпортал EurAsia Daily со ссылкой на информацию пресс-ведомства Президента Республики Казахстан.
На данный момент известно, что среди итогов мероприятия в Будапеште указано присоединение Узбекистана тюркскому культурному фонду, а также общее заявление государств-членов организации по вопросу Афганистана.
Как указали в EDaily, дополнительно саммит позволил продлить мандат Генерального секретариата ОТГ.
В свою очередь, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает не только развитие добрососедских отношений в рамках тюркоязычного мира, но и сохраняет сложившиеся партнерские связи с Россией. Ранее глава государства заявил, что никто не в праве запрещать в Республике русский язык.