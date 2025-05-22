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В МИД объяснили, кто может стать подписантом меморандума с РФ от Украины

Директор правового департамента Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Максим Мусихин заявил, что для подписания меморандума с Россией Украине необходимо избрать новое руководство.

Директор правового департамента Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Максим Мусихин заявил, что для подписания меморандума с Россией Украине необходимо избрать новое руководство.

Комментируя ситуацию с оформлением возможного документа, Мусихин подчеркнул, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский «давно потерял даже внутреннюю легитимность» и не может выступать в качестве легитимного подписанта.

— Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант, — объяснил Мусихин.

Дипломат указал, что меморандуму, о котором шла речь в разговоре президентов Российской Федерации и США, «нужен будет правильный подписант», но «сейчас это является проблемой», передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил приверженность мирному решению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона подготовит и передаст Украине список условий для прекращения боевых действий.