Юрий Слюсарь: на реализацию инициатив жителей направим миллиард рублей

На встрече врио губернатора сообщил, что на реализацию инициатив жителей в Ростовской области в общей сложности направят миллиард рублей: 500 миллионов — по программе инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!» и еще 500 — по губернаторскому проекту «Территория детства», в рамках которого на Дону обновляют детские площадки. Обязательное условие реализации обеих программ — активное участие граждан.
Как рассказал Юрий Слюсарь, программу «Сделаем вместе» на Дону в этом году с учетом пожеланий жителей запустят в обновленном формате. А именно — все общественные инициативы, претендующие на получение бюджетных средств, будут обсуждаться на встречах с активистами и представителями власти, а также депутатского корпуса. Они начнутся в начале июня.
«Один миллиард — сумма, которая для активистов территориального общественного самоуправления и в целом жителей будет стимулом генерировать общественно полезные идеи, выходить с проектами, получать на них финансирование и реализовывать», — сказал Юрий Слюсарь.
Он также сообщил, что со следующего года призовой фонд конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» увеличится с 2 до 15 млн рублей. Средства будут направляться на реализацию инициатив ТОС.
Участники встречи также предложили главе региона создать ассоциацию территориального общественного самоуправления в Ростовской области. Юрий Слюсарь идею поддержал, отметив, что это позволит сделать работу ТОС более эффективной.
«Формат ассоциации позволит нам вывести на другой уровень помощь уже созданным ТОС и тем, которые еще планируются. Ассоциация, как общественная организация, должна опираться на те ресурсы, которые есть в минрегионполитике. Надо посмотреть возможность привлечения к этой работе НКО, они тоже занимают активную общественную позицию», — сказал глава региона.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.