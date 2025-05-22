Юрий Слюсарь: на реализацию инициатив жителей направим миллиард рублей

«Формат ассоциации позволит нам вывести на другой уровень помощь уже созданным ТОС и тем, которые еще планируются. Ассоциация, как общественная организация, должна опираться на те ресурсы, которые есть в минрегионполитике. Надо посмотреть возможность привлечения к этой работе НКО, они тоже занимают активную общественную позицию», — сказал глава региона.