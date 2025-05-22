В Южной Корее рассказали, зачем КНДР сообщила о неудачном спуске эсминца

Так, 25 апреля эсминец нового типа «Чхве Хён» был успешно спущен на воду путём наполнения сухого дока и вывода судна на плаву. А сегодня, судя по сообщению северокорейских СМИ, на верфи в Чхонджине была предпринята попытка так называемого бокового спуска, в ходе которого и произошёл инцидент.