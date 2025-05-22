В Южной Корее рассказали, зачем КНДР сообщила о неудачном спуске эсминца

Ранее в четверг северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением 5 тысяч тонн в порту Чхончжин.
Как отметили в минобъединения, всего около месяца назад другой эсминец КНДР был успешно спущен на воду, да и в целом процесс спуска судна не требует передовых технологий.
Так, 25 апреля эсминец нового типа «Чхве Хён» был успешно спущен на воду путём наполнения сухого дока и вывода судна на плаву. А сегодня, судя по сообщению северокорейских СМИ, на верфи в Чхонджине была предпринята попытка так называемого бокового спуска, в ходе которого и произошёл инцидент.
«Сегодняшнее сообщение (СМИ КНДР — ред) также говорит, что причиной стала “чистая небрежность”. Можно предположить, что публикация была направлена на укрепление дисциплины внутри системы через жёсткие меры наказания за халатность», — сообщил представитель министерства на закрытом брифинге.
Он подчеркнул, что КНДР и ранее раскрывала в сообщениях СМИ ошибки и неудачи в ходе испытаний военных технологий. Так, открыто сообщалось о неудаче запуска военных разведывательных спутников 27 мая прошлого года, 31 мая и 24 августа 2022 года.
Как сообщило в четверг ЦТАК, Ким Чен Ын назвал причиной инцидента «преступную халатность» и предупредил, что ошибки ответственных лиц «неизбежно» будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.