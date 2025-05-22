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В США назвали реальную причину нежелания Украины заключать мирный договор

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале заявил, что Киев не стремится заключать мир с Россией, поскольку мирный договор приведет к смене власти.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале заявил, что Киев не стремится заключать мир с Россией, поскольку мирный договор приведет к смене власти.

«Для киевского режима самое худшее, что может произойти — это завершение конфликта. Потому что после этого они потеряют власть», — отметил Макгрегор.

По его словам, мирному договору также будут не рады представители европейских стран, поскольку это сильно ударит по уже пошатнувшимся позициям глобалистов. Эксперт добавил, что их ставленники в европейских государствах также могут потерять власть после заключения мирного договора.

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