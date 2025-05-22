Два вакантных мандата в парламенте Приморья будут пустовать еще полтора года

Два вакантных одномандатных округа в Заксобрании Приморья — № 2 (часть Первомайского района Владивостока) и № 30 (Арсеньев) — скорее всего, будут пустовать до сентября 2026-го. Новый закон о выборах, отменяющий довыборы депутатов всех уровней в год, предшествующий выборам нового созыва парламента, прошел три чтения в Госдуме и одобрен Совфедом РФ, сообщает ИА PrimaMedia.
Федеральные законодатели внесли масштабные корректировки в избирательное законодательство. В третьем чтении Госдума утвердила изменения 20 мая, вчера их на пленарном заседании одобрила верхняя палата российского парламента.
В соответствии с принятым законом дополнительные выборы депутатов ГД не будут назначаться и проводиться в год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов ГД, и в год проведения указанных выборов. Аналогичная норма будет распространена и на выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ, представительных органов муниципальных образований, если их состав остается правомочным.
По мнению электорального юриста Олега Захарова, эта поправка о моратории на довыборы за два года до основных стала самой долгожданной для властей ряда регионов.
«Изменения затрагивают все уровни выборов — и в этот ЕДГ не будут проводиться довыборы в региональные парламенты и в местные легислатуры, где основные выборы должны пройти в 2026 г.», — отметил эксперт в авторской колонке в «Ведомостях» (18+).
К таким регионам относится Приморье.
В 2026 году истекает срок полномочий краевого Заксобрания, и при этом на сегодняшний день образовалось несколько вакансий по одномандатным округам.
Напомним, включающий в себя город Арсеньев округ № 30 остался без своего депутата в декабре 2024 года в связи со смертью Владимира Беспалова (КПРФ).
Часть Первомайского района Владивостока — округ № 2 — представлял внефракционный депутат Геннадий Шульга. На апрельском заседании Заксобрание досрочно лишило его полномочий за пропуск шести заседаний соцкомитета, в котором он работал. На данный момент господин Шульга оспаривает это решение во Фрунзенском районном суде Владивостока, а в Приморском краевом суде — краевой закон о статусе депутата Заксобрания, на основании которого его лишили мандата.
Где пройдут выборы.
В этом году Приморье ждет серия муниципальных избирательных кампаний. В восьми мунокругах пройдут плановые выборы представительных органов: в Анучинском, Лазовском, Октябрьском, Пограничном, Тернейском, Ханкайском, Хорольском и Чугуевском округах.
В связи с состоявшимся преобразованием в единый день голосования 14 сентября пройдут выборы дум новообразованных Спасского и Кировского мункоругов.
В этом году также завершаются полномочия Думы Дальнереченского района и всех мункомов и глав поселений района. Сейчас в Заксобрании на рассмотрении находится законопроект о преобразовании его в округ. В случае положительного решения, здесь пройдут только выборы думы новообразованного Дальнереченского мунокруга.
Завершаются полномочия муниципальных комитетов и двух глав поселений и в Надеждинском районе. Судьба этих местных выборов тоже зависит от прохождения внесенного в Заксобрание законопроекта о преобразовании несогласного с проведением реформы МСУ района в муниципальный округ.
Кроме того, в Приморья состоятся дополнительные и повторные выборы в думы городов и муниципальных округов. В частности, в Уссурийске намечены повторные выборы депутата гордумы по округу № 16.