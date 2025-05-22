Два вакантных мандата в парламенте Приморья будут пустовать еще полтора года

В соответствии с принятым законом дополнительные выборы депутатов ГД не будут назначаться и проводиться в год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов ГД, и в год проведения указанных выборов. Аналогичная норма будет распространена и на выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ, представительных органов муниципальных образований, если их состав остается правомочным.