Правовед счел допустимым заявление советника Президента РФ о распаде СССР

Юрист Владимир Синюков дал свою оценку заявлению советника Президента России Антона Кобякова о продолжающемся «юридическом существовании» Советского Союза. Подробностями он поделился с ТАСС.
«Можно говорить о том, что СССР ликвидирован политически, но не юридически, поэтому ликвидация СССР нуждается в современной комплексной легализации», — подчеркнул Владимир Синюков.
Он добавил, что сама процедура роспуска Советского Союза была проведена с «грубыми нарушениями» как норм международного права, так и конституционных положений самого государства.
В рамках беседы с ТАСС Владимир Синюков отметил, что распад СССР стал первопричиной большого количества негативных процессов, с которыми столкнулись Россия и другие входившие в него страны.
Ранее Антон Кобяков заявил, что Советский Союз де-юре продолжает существовать, так как распустить его мог только Съезд народных депутатов республик.