Напомним, во время выступления на XIII Петербургском международном юридическом форуме Медведев заявил, что многие в России предпочли бы капитуляцию киевского режима другим вариантам урегулирования конфликта. Он также назвал главной задачей переговоров создание прочной основы для будущих мирных соглашений между Украиной и Россией. При этом в случае отказа будущих украинских властей от договорённостей, которых удастся достичь, война начнётся снова.