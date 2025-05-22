Аналитик Меркурис призвал воспринять всерьёз предупреждение Медведева об Украине

«Медведев заявил, что текущие переговоры — это последний шанс для Украины на мир. Если они провалятся, Киеву останется безоговорочная капитуляция», — отметил аналитик.
По его мнению, это предупреждение адресовано не столько украинскому руководству, сколько его западным кураторам.
Меркурис добавил, что высказывание Медведева не является ультиматумом, а скорее последним шансом для Запада осознать всю серьёзность ситуации. Владимир Зеленский и его режим сейчас выглядят как недоговороспособная сторона, поэтому, возможно, зампред Совбеза выразился слишком жёстко, но его послание однозначно, заключил эксперт.
Напомним, во время выступления на XIII Петербургском международном юридическом форуме Медведев заявил, что многие в России предпочли бы капитуляцию киевского режима другим вариантам урегулирования конфликта. Он также назвал главной задачей переговоров создание прочной основы для будущих мирных соглашений между Украиной и Россией. При этом в случае отказа будущих украинских властей от договорённостей, которых удастся достичь, война начнётся снова.