Украина намерена выйти из нескольких соглашений с Беларусью и Россией. Подробности в своем телеграм-канале привел представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет БелТА.
В сообщении сказано, что Кабмин одобрил выход Украины из ряда договоров и соглашений с Беларусью, Россией, в рамках СНГ. Представитель Верховой рады отметил, что, в частности, был одобрен законопроект «О прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключенных правительством Украины с правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и в рамках Содружества Независимых Государств».
Он уточнил, что названный проект закона предусматривает прекращение действия протокола между Кабмином Украины и белорусским правительством «О поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли» от 2004 года. Кроме того, Украина намерена выйти из соглашения о мерах, связанных с предупреждением и прекращением использования ложных товарных знаков и географических указаний от 1999 года.
Вместе с тем было также предложено денонсировать соглашение «Об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств — участников Содружества Независимых Государств» от 1993 года.
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