Украина намерена выйти из нескольких соглашений с Беларусью и Россией

Он уточнил, что названный проект закона предусматривает прекращение действия протокола между Кабмином Украины и белорусским правительством «О поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли» от 2004 года. Кроме того, Украина намерена выйти из соглашения о мерах, связанных с предупреждением и прекращением использования ложных товарных знаков и географических указаний от 1999 года.