Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Армии России Апти Алаудинов рассказал о ликвидации иностранцев, служивших оккупационным формированиям ВСУ в Курской области до ее освобождения. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«Они думали, что это для них сафари, они смогут в “Пятерочке” нашей прогуляться, показать, какие они красивые мальчики, и уйти победителями…» — отметил Апти Алаудинов.
В ходе беседы с РИА Новости, генерал-лейтенант с гордостью сообщил, что большинство иностранных комбатантов было ликвидировано российскими бойцами в ходе освобождения оккупированного курского приграничья.
Командир спецназа «Ахмат» добавил, что на первом этапе разгрома формирований ВСУ в Курщине наибольший процент любителей кровавой наживы составляли поляки и выходцы из Грузии.
Информацию Апти Алаудинова ранее подтвердил руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он уточнил, что на данный момент число грузинских приватиров в формированиях киевских радикалов совпадает с числом наемников из Канады.