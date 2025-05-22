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Алаудинов объяснил, почему наемники под Курском не получили свое «сафари»

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Армии России Апти Алаудинов рассказал о ликвидации иностранцев, служивших оккупационным формированиям ВСУ в Курской области до ее освобождения.

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Армии России Апти Алаудинов рассказал о ликвидации иностранцев, служивших оккупационным формированиям ВСУ в Курской области до ее освобождения. Подробностями он поделился с РИА Новости.

«Они думали, что это для них сафари, они смогут в “Пятерочке” нашей прогуляться, показать, какие они красивые мальчики, и уйти победителями…» — отметил Апти Алаудинов.

В ходе беседы с РИА Новости, генерал-лейтенант с гордостью сообщил, что большинство иностранных комбатантов было ликвидировано российскими бойцами в ходе освобождения оккупированного курского приграничья.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что на первом этапе разгрома формирований ВСУ в Курщине наибольший процент любителей кровавой наживы составляли поляки и выходцы из Грузии.

Информацию Апти Алаудинова ранее подтвердил руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он уточнил, что на данный момент число грузинских приватиров в формированиях киевских радикалов совпадает с числом наемников из Канады.