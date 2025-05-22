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Владимир Путин назначил трех судей в Ростовской области

В Ростовский областной, арбитражный и новочеркасский суды назначили новых судей.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых судей в Ростовской области. Кадровые изменения затронули ключевые судебные инстанции региона. Об этом сообщается на сайте официальных правовых актов.

Ирина Петриченко станет судьей Ростовского областного суда. Начинала она юрисконсультом в АО «Гуковуголь», затем прошла путь от мирового судьи в Красносулинском районе до судьи Гуковского городского суда.

Светлана Гриненко займет пост судьи Новочеркасского городского суда. В ее послужном списке — работа помощником судьи и заместителем начальника отдела в Ростовском областном суде.

Нелли Королькова назначена судьей Арбитражного суда Ростовской области. До этого она руководила аппаратом Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и преподавала гражданское право в университете правосудия.