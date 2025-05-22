Владимир Путин назначил трех судей в Ростовской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых судей в Ростовской области. Кадровые изменения затронули ключевые судебные инстанции региона. Об этом сообщается на сайте официальных правовых актов.
Ирина Петриченко станет судьей Ростовского областного суда. Начинала она юрисконсультом в АО «Гуковуголь», затем прошла путь от мирового судьи в Красносулинском районе до судьи Гуковского городского суда.
Светлана Гриненко займет пост судьи Новочеркасского городского суда. В ее послужном списке — работа помощником судьи и заместителем начальника отдела в Ростовском областном суде.
Нелли Королькова назначена судьей Арбитражного суда Ростовской области. До этого она руководила аппаратом Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и преподавала гражданское право в университете правосудия.