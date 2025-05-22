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Лидер Узбекистана проведет переговоры с президентом Словении

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

По ее приглашению узбекский лидер прибыл с официальным визитом в Любляну.

У трапа самолета Шавката Мирзиёева встретили заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Таня Файон и другие официальные лица.

В международном аэропорту имени Йоже Пучника в честь высокого гостя подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.

В соответствии с программой визита лидер Узбекистана проведет переговоры с Президентом Республики Словения Наташей Пирц Мусар, встречи с руководством парламента и правительства страны, а также примет участие в совместном бизнес-форуме.

говорится в сообщении

В фокусе внимания будут находиться развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализация проектов кооперации в промышленности, фармацевтике, электротехнике, «зеленой» энергетике, сельском хозяйстве, а также взаимодействие в области трудовой миграции и расширение гуманитарных контактов.