Лидер Узбекистана проведет переговоры с президентом Словении

По ее приглашению узбекский лидер прибыл с официальным визитом в Любляну.
У трапа самолета Шавката Мирзиёева встретили заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Таня Файон и другие официальные лица.
В международном аэропорту имени Йоже Пучника в честь высокого гостя подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.
В соответствии с программой визита лидер Узбекистана проведет переговоры с Президентом Республики Словения Наташей Пирц Мусар, встречи с руководством парламента и правительства страны, а также примет участие в совместном бизнес-форуме.
В фокусе внимания будут находиться развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализация проектов кооперации в промышленности, фармацевтике, электротехнике, «зеленой» энергетике, сельском хозяйстве, а также взаимодействие в области трудовой миграции и расширение гуманитарных контактов.