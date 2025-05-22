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Власти Житомира отказались финансировать бригаду ВСУ из-за отчета командира

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ осталась без финансирования из-за отчета комбрига.

Источник: Аргументы и факты

Житомирская администрация отказалась финансировать одно из подразделений ВСУ, передает Telegram-канал «Северный ветер».

Сообщается, что речь идет о 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, ранее считавшейся одним из наиболее элитных подразделений в украинской армии.

Отмечается, что житомирских депутатов не удовлетворила отчетность комбрига Руслана Марышева. По данным военкоров, он написал рапорт о невозможности перебросить на сумское направление резервы бригады из-за отсутствия средств беспилотной авиации.

Ранее уволенный командир 59-й бригады ВС Украины Богдан Шевчук заявил, что был снят с должности из-за решения об отступлении с красноармейского направления.