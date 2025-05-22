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«Давно здесь не был». Паслер отправился в Нижний Тагил на встречу с рабочими

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сегодня будет работать в Нижнем Тагиле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Давно здесь не был, заметно, как город преобразился», — отметил Паслер.

В планах главы региона встреча с рабочими крупнейших предприятий — Уралвагонзавода и ЕВРАЗ НТМК. Также он намерен проинспектировать несколько строек и встретиться с волонтерами, которые занимаются поддержкой участников СВО и их семей.

Ранее Денис Паслер объяснил, почему в Свердловской области до сих пор нет центра реабилитации участников СВО. На этой неделе в Нижнем Тагиле заявили о планах по созданию городского Совета участников специальной военной операции.