«Давно здесь не был». Паслер отправился в Нижний Тагил на встречу с рабочими

«Давно здесь не был, заметно, как город преобразился», — отметил Паслер.
В планах главы региона встреча с рабочими крупнейших предприятий — Уралвагонзавода и ЕВРАЗ НТМК. Также он намерен проинспектировать несколько строек и встретиться с волонтерами, которые занимаются поддержкой участников СВО и их семей.
Ранее Денис Паслер объяснил, почему в Свердловской области до сих пор нет центра реабилитации участников СВО. На этой неделе в Нижнем Тагиле заявили о планах по созданию городского Совета участников специальной военной операции.