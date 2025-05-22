WSJ: переговоры России и Украины в Ватикане ожидаются в середине июня

Новый раунд переговоров России и Украины может состояться в середине июня в Ватикане, пишет газета Wall Street Journal.
По данным издания, президент США Дональд Трамп в прошлое воскресенье заявил европейским лидерам, что может направить на эти переговоры госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.
Ранее религиовед Роман Лункин сказал, какими будут переговоры РФ и Украины при участии папы Льва. Он отмечал, что встреча может пройти в июне-июле.
Итальянские власти также выразили готовность гарантировать безопасный проезд российской делегации в случае начала мирных переговоров между Москвой и Киевом на территории Ватикана.