На сайте Кремля изменили дизайн герба на странице

19 мая 2025 года оперный исполнитель Владислав Москальков обратил внимание на отсутствие религиозных символов в цифровой версии герба. Его позицию поддержали движение «Сорок Сороков» и провластные блогеры, обвинившие власти в искажении исторической геральдики. К вечеру 22 мая текущего года символы были возвращены — изменения стали заметны на всех платформах.