На сайте Кремля изменили дизайн герба на странице

Администрация Президента Российской Федерации обновила изображение государственного герба на официальном сайте и страницах Кремля в соцсетях, восстановив православные кресты на коронах двуглавого орла и державе.
19 мая 2025 года оперный исполнитель Владислав Москальков обратил внимание на отсутствие религиозных символов в цифровой версии герба. Его позицию поддержали движение «Сорок Сороков» и провластные блогеры, обвинившие власти в искажении исторической геральдики. К вечеру 22 мая текущего года символы были возвращены — изменения стали заметны на всех платформах.
Ранее, в апреле, депутаты от ЛДПР выступили с инициативой о штрафах до 500 тысяч рублей для юрлиц за публикацию изображений храмов и других культовых объектов без религиозной атрибутики.
Депутат Государственной думы ФС РФ Леонид Слуцкий заявил, что феномен сознательного удаления крестов, названный «крестопадом», стал массовым. В пример он привел логотип Минспорта России, где кресты заменены на геометрические фигуры, а также демонтаж символов с ограждений Оренбургского президентского кадетского училища.
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