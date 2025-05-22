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Аналитик Меркурис: к словам Медведева о переговорах надо отнестись серьезно

Зампред СБ РФ заявил, что нынешние переговоры являются для Украины последним шансом на мир.

Источник: Аргументы и факты

Западу и Украине нужно серьезно отнестись к словам зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что нынешние переговоры являются для Киева последним шансом на мир. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«На самом деле, высказывание адресовано не украинцам, а их западным кураторам. Зеленский и киевский режим пока что видятся как недоговороспособная сторона. Возможно, он сказал это слишком жестко, но зато все поняли смысл», — отметил Меркурис на YouTube.

Медведев на днях на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что у Украины остался последний шанс на сохранение государственности и мирное развитие. В случае отказа от мира ее ждет путь к безоговорочной капитуляции, подчеркнул политик.