Трамп назвал антисемитизмом убийство дипломатов Израиля в Вашингтоне

Ранее телеканал NBC передавал, что подозреваемый во время совершения преступления выкрикивал пропалестинские лозунги.
«Ужасные убийства в Вашингтоне, очевидно основанные на антисемитизме, должны немедленно прекратиться!— заявил господин Трамп в своей соцсети Truth Social. — Ненависти и радикализму нет места в США».
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон ранее также заявил, что нападение на дипломатов является «подлым актом антисемитского терроризма».
Полиция Вашингтона сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе, сообщает AP.