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Трамп назвал антисемитизмом убийство дипломатов Израиля в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что «основанные на антисемитизме» убийства должны прекратиться. Так он прокомментировал стрельбу у еврейского музея в Вашингтоне, при которой погибли двое сотрудников посольства Израиля.

Источник: Reuters

Ранее телеканал NBC передавал, что подозреваемый во время совершения преступления выкрикивал пропалестинские лозунги.

«Ужасные убийства в Вашингтоне, очевидно основанные на антисемитизме, должны немедленно прекратиться!— заявил господин Трамп в своей соцсети Truth Social. — Ненависти и радикализму нет места в США».

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон ранее также заявил, что нападение на дипломатов является «подлым актом антисемитского терроризма».

Полиция Вашингтона сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе, сообщает AP.