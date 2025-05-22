Трамп подкараулил президента страны БРИКС обвинениями в геноциде белого населения

Трамп продолжал возвращаться к этой теме во время встречи в среду. Он сказал: «Теперь я скажу, что апартеид ужасен. Это была самая большая угроза. О ней постоянно сообщалось. Это своего рода противоположность апартеиду. О том, что происходит сейчас, никогда не сообщается. Никто об этом не знает. Все, что мы знаем, — это то, что мы наводнены людьми, белыми фермерами из Южной Африки, и это большая проблема».