Трамп подкараулил президента страны БРИКС обвинениями в геноциде белого населения

Дональд Трамп устроил засаду президенту Южной Африки Сирилу Рамафосе, показав ему видео, которое, по его утверждению, доказывает геноцид белых людей в ЮАР в условиях, «противоположных апартеиду».
«Провокационный», как выражается The Guardian, трюк в среду вызвал самую напряженную встречу в Овальном кабинете со времен издевательств Трампа над Владимиром Зеленским в феврале. Но президент ЮАР Сирил Рамафоса, который ранее заявил, что приехал в Вашингтон, чтобы «перезагрузить» отношения между двумя странами, отказался клюнуть на наживку и предложил им «поговорить об этом очень спокойно».
Трамп давно утверждает, что африканеры (белое меньшинство, происходящее в основном от голландских колонистов, которые правили Южной Африкой в течение десятилетий расового апартеида) подвергаются преследованиям. Южная Африка отвергает это утверждение. В стране высокий уровень убийств, и подавляющее большинство жертв — чернокожие.
То, что началось как дружеская встреча в Белом доме, включая беззаботные шутки о гольфе, приняло неожиданный оборот, когда Рамафоса сказал Трампу, что геноцида африканеров нет.
Трамп заявил: «У нас есть тысячи историй, рассказывающих об этом», — а затем приказал своим сотрудникам: «Выключите свет и просто покажите это».
Сидя рядом с Трампом перед камином, Рамафоса выдавил из себя улыбку и повернулся к большому экрану телевизора, на котором за происходящим наблюдали союзник Трампа, миллиардер Илон Маск, родившийся в Южной Африке, Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, а также дипломаты и журналисты из обеих стран.
В видеоролике были показаны кадры, на которых бывший президент ЮАР Джейкоб Зума и оппозиционный политик Джулиус Малема исполняют песню о борьбе с апартеидом под названием «Убей бура» (что означает «фермер» или «африканер»), в то время как их сторонники танцуют.
Рамафоса спокойно, но твердо дал отпор, указав, что взгляды, выраженные в видео, не являются политикой правительства.
Также была показана видеозапись, на которой, по утверждению Трампа, были видны могилы более тысячи белых фермеров, отмеченные белыми крестами. Рамафоса, который в основном сидел с бесстрастным видом, время от времени вытягивая шею, чтобы посмотреть, сказал, что раньше этого не видел и хотел бы узнать, что это за место.
Затем Трамп продемонстрировал серию газетных статей, в которых, по его словам, сообщалось об убийствах в Южной Африке за последние несколько дней. Он прочитал некоторые заголовки и прокомментировал: «Смерть, смерть, смерть, ужасная смерть».
Рамафоса признал, что в Южной Африке существует преступность, и сказал, что большинство жертв были чернокожими. Трамп прервал его и сказал: «Эти фермеры не черные».
Теория заговора о геноциде белых долгое время была основным тезисом ультраправых расистов, а в последние годы была усилена Илоном Маском и правым медиаперсонажем Такером Карлсоном, утверждает The Guardian.
Трамп продолжал возвращаться к этой теме во время встречи в среду. Он сказал: «Теперь я скажу, что апартеид ужасен. Это была самая большая угроза. О ней постоянно сообщалось. Это своего рода противоположность апартеиду. О том, что происходит сейчас, никогда не сообщается. Никто об этом не знает. Все, что мы знаем, — это то, что мы наводнены людьми, белыми фермерами из Южной Африки, и это большая проблема».
Он добавил: «Это белые фермеры, и они бегут из Южной Африки, и это очень печально видеть. Но я надеюсь, что мы сможем найти этому объяснение, потому что я знаю, что вы этого не хотите».
Но Рамафоса сохранил невозмутимый тон, заметив: «Нельсон Мандела научил нас, что всякий раз, когда возникают проблемы, люди должны садиться за стол переговоров и обсуждать их. И это именно то, о чем мы также хотели бы поговорить».
Встреча состоялась через несколько дней после того, как около 50 африканеров прибыли в США, чтобы принять предложение Трампа о предоставлении убежища. Трамп сделал это предложение, несмотря на то, что США прекратили прием просителей убежища из большинства стран мира, поскольку он борется с иммиграцией.
Отношения между странами находятся на самом низком уровне с момента окончания апартеида в 1994 году. США осудили инициированное Южной Африкой дело, в котором Израиль обвиняется в геноциде в секторе Газа, в международном суде ООН, сократили помощь, объявили тарифы в размере 31% и выслали посла Южной Африки за критику движения Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Maga).
Но самым большим яблоком раздора стал подписанный в январе южноафриканский закон об экспроприации земель, направленный на устранение исторического неравенства, связанного с правлением белого меньшинства. Рамафоса отрицал, что закон будет использован для произвольной конфискации земель, принадлежащих белым, настаивая на том, что все южноафриканцы защищены конституцией.
Но Трамп заявил: «Вы позволяете им захватывать землю, а затем, когда они захватывают землю, они убивают белого фермера, и когда они убивают белого фермера, с ними ничего не происходит… Вы отбираете у людей землю, и этих людей во многих случаях казнят. Их казнят, и так случилось, что они белые».
Президент NAACP Деррик Джонсон сказал об этой встрече: «Нет предела тому, как далеко Дональд Трамп зайдет, чтобы разделить людей по расовому признаку. Откровенно говоря, отвратительно слышать, как президент Соединенных Штатов — в Овальном кабинете — пропагандирует ложь. Это позорно и ужасно».
Рамафоса прибыл в Белый дом со своим министром сельского хозяйства Джоном Стинхейзеном, который является белым, двумя лучшими игроками в гольф Южной Африки, Эрни Элсом и Ретифом Гусеном, и самым богатым человеком страны Йоханном Рупертом, в попытке добиться расположения президента, любящего гольф. Все это было взвешено во время встречи в Овальном кабинете и, казалось, было хорошо воспринято Трампом.
Руперт сказал, что Южной Африке нужна технологическая помощь, чтобы остановить смертность в стране, которая, по его словам, касается не только белых фермеров, но и всех остальных. «У нас слишком много смертей… Это касается не только белых фермеров, но и всех остальных, и нам нужна технологическая помощь. Нам нужен Starlink в каждом маленьком полицейском участке. Нам нужны беспилотники», — сказал он.
Сообщается, что Южная Африка предложит Маску, который родился в этой стране, сделку по управлению его сетью спутникового интернета Starlink в стране. Глава Tesla и SpaceX обвинил Преторию в «откровенно расистских» законах, ссылаясь на политику расширения прав чернокожих в период после апартеида, которая рассматривается как препятствие для лицензирования Starlink.
Южная Африка — одно из самых неравноправных обществ в мире, утверждает The Guardian. Белые люди составляют 7% населения страны, но им принадлежит по меньшей мере половина земель Южной Африки. Они также находятся в более выгодном экономическом положении практически по всем показателям.
Вдали от камер Трамп и Рамафоса продолжили переговоры и пообедали в присутствии Маска. Позже, на пресс-конференции в вашингтонском отеле, Рамафоса заявил, что визит был успешным для торговли и инвестиций, и отверг сравнение Трампа с эпохой апартеида.
«В Южной Африке нет геноцида, и, конечно, это вопрос того, как на это смотреть, — сказал президент ЮАР. — Как говорится, иногда форма горы зависит от того, с какой точки или направления вы на нее смотрите. В данном случае мы не можем приравнивать то, что считается геноцидом, к тому, через что мы прошли в борьбе, потому что люди были убиты из-за угнетения, которое имело место в нашей стране».
Но Рамафоса предположил, что Трамп остается открытым для убеждения, сказав журналистам: «Когда один из вас спросил его — и, слава богу, один из вас спросил, — убежден ли он в том, что имел место геноцид, он сказал, что все еще не убежден. Как бы он ни распространял видео и все эти вырезки из прессы, в конце концов, я действительно верю, что в его голове есть сомнения и неверие по поводу всего этого».