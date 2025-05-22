Либералы в Евросоюзе пришли в ужас от планов непокорной Венгрии

В число тех, кто понес основную тяжесть этих репрессий, входят независимые СМИ, а уровень свободы прессы резко снизился, поскольку Орбана обвиняют в использовании государственных субсидий для поощрения проправительственных изданий и в том, что он «морит голодом» критически настроенные СМИ. Ослабленные средства массовой информации временами, как утверждают еврокритики, захватывались лояльными Орбану предпринимателями и превращались в рупоры правительства, в результате чего «Фидес» и его сторонники в настоящее время контролируют более 80% средств массовой информации страны.