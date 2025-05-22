Либералы в Евросоюзе пришли в ужас от планов непокорной Венгрии

ЕС призвал принять меры в связи с планами Венгрии «эффективно запретить свободную прессу». Представители СМИ высказываются против предложения партии Виктора Орбана о наказании организаций, получающих иностранное финансирование.
Более 90 главных редакторов и издателей со всей Европы подписали заявление, в котором призывают ЕС принять меры в связи с предлагаемым Венгрией законодательством, предупреждая, что в случае его принятия это может привести к «фактическому объявлению свободной прессы вне закона».
Ранее в этом месяце правая популистская партия Виктора Орбана «Фидес» выдвинула законопроект, который позволит правительству отслеживать, наказывать и, возможно, запрещать организации, получающие какое-либо иностранное финансирование, включая пожертвования или гранты ЕС, пишет The Guardian. Это предложение немедленно подверглось критике со стороны оппозиционных политиков, которые заявили, что оно откроет правительству путь к потенциальному закрытию всех независимых СМИ и НПО, занимающихся общественными делами.
В опубликованном на этой неделе заявлении, подписанном ведущими представителями СМИ из 23 стран, говорится, что законопроект соответствует российскому закону об «иностранных агентах», отмечает The Guardian.
Венгерское законодательство, которое позволило бы правительству вносить организации в черный список, налагать на них высокие штрафы и запрещать им получать пожертвования, было сформулировано «настолько широко, что могло бы применяться практически к любой организации, участвующей в общественной жизни или дискуссиях», говорится в заявлении представителей европейских СМИ.
Последний шаг Орбана, который столкнулся с беспрецедентным вызовом со стороны бывшего члена элиты «Фидес» Петера Мадьяра перед выборами в следующем году, был особенно важным, учитывая более широкий политический контекст, добавило издание. «Выживание свободной прессы — это не местная проблема, особенно в регионе, где все больше и больше популистских лидеров заимствуют методы у Виктора Орбана».
В заявлении, которое подписала главный редактор The Guardian Кэтрин Винер, а также редакторы Libération во Франции и Gazeta Wyborcza в Польше, содержится призыв к ЕС и правительствам по всей Европе сделать все возможное, чтобы не допустить принятия законопроекта.
С момента возвращения Орбана к власти в 2010 году его неоднократно обвиняли в том, что он стремится ослабить демократические институты и подорвать верховенство закона в Венгрии.
В число тех, кто понес основную тяжесть этих репрессий, входят независимые СМИ, а уровень свободы прессы резко снизился, поскольку Орбана обвиняют в использовании государственных субсидий для поощрения проправительственных изданий и в том, что он «морит голодом» критически настроенные СМИ. Ослабленные средства массовой информации временами, как утверждают еврокритики, захватывались лояльными Орбану предпринимателями и превращались в рупоры правительства, в результате чего «Фидес» и его сторонники в настоящее время контролируют более 80% средств массовой информации страны.
Однако законопроект, подготовленный в этом месяце, был назван критиками одним из самых резких шагов Орбана на сегодняшний день. «Его цель — заставить замолчать все критические голоса и раз и навсегда уничтожить то, что осталось от венгерской демократии», — отмечается в совместном заявлении, подписанном сотнями организаций гражданского общества и средств массовой информации.
Золтан Ковач, пресс-секретарь венгерского правительства, заявил, что законопроект был внесен на рассмотрение на фоне опасений, что организации, финансируемые из-за рубежа, в первую очередь из США и Брюсселя, используются для формирования политического дискурса в стране.
В среду 26 законодателей ЕС со всего политического спектра высказали свое мнение, подписав письмо с призывом к Брюсселю заморозить все финансирование Венгрии. После долгих лет противостояния с ЕС существенного прогресса достигнуто не было, говорится в письме, написанном немецким депутатом Европарламента от «Зеленых» Даниэлем Фройндом, с которым ознакомилась The Guardian.
Вместо этого в стране наблюдался дальнейший «тревожный регресс», приводились такие примеры, как недавний закон о запрете парада извращенцев в Будапеште и законопроект, направленный на то, чтобы заставить замолчать критиков правительства.
«Продолжение финансирования коррумпированного режима, открыто подрывающего европейские ценности, неприемлемо, — отмечается в письме европарламентариев. — В момент, когда Европа сталкивается с серьезными внешними вызовами, мы должны объединиться в защите демократии и основных прав, сопротивляясь любому сползанию к авторитаризму в нашем союзе».