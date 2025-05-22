Израильские войска стреляли в сторону посетивших оккупированную территорию десятков дипломатов

Около 100 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу с понедельника, когда правительство Нетаньяху согласилось снять 11-недельную блокаду, которая привела к тому, что территория столкнулась с «критическим риском голода». В среду несколько десятков человек прошли через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, но их грузы еще не были распределены до конца среды.