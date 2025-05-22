Израильские войска стреляли в сторону посетивших оккупированную территорию десятков дипломатов

Израильские войска произвели «предупредительные выстрелы» в сторону группы из 25 дипломатов, посетивших в среду Дженин на оккупированном Израилем Западном берегу, что вызвало волну возмущения и призывы мировых лидеров и министров провести расследование.
На кадрах видно, как несколько дипломатов дают интервью СМИ, когда неподалеку раздаются быстрые выстрелы, заставляющие их бежать в укрытие. В состав делегации входили послы и дипломаты из 31 страны, включая Италию, Канаду, Египет, Иорданию, Великобританию, Китай и Россию, пишет The Guardian.
Группа находилась в рамках официальной миссии, организованной Палестинской администрацией для наблюдения за гуманитарной ситуацией в регионе. Израильские военные заявили, что визит был одобрен, но делегация якобы «отклонилась от утвержденного маршрута», и израильские солдаты произвели предупредительные выстрелы, чтобы отогнать их от этого района.
Министры Канады, Великобритании, Франции и других европейских стран вызвали израильских послов в свои столицы, чтобы объяснить «неприемлемый» инцидент, который вызовет и без того растущий международный гнев и обеспокоенность, поскольку Израиль продолжает свое наступление в Газе и наращивает строительство поселений на Западном берегу, которые являются незаконными по международному праву.
Даже Германия, давний союзник Израиля, осудила то, что она назвала «неспровоцированной стрельбой», в то время как Канада, Турция и ЕС потребовали расследования.
«Мы ожидаем немедленного объяснения произошедшего. Это абсолютно неприемлемо», — заявил премьер-министр Канады Марк Карни на пресс-конференции. В состав группы входили четыре канадских дипломата.
Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша также призвал Израиль провести «тщательное расследование».
«Очевидно, что в дипломатов, которые выполняют свою работу, никогда не следует стрелять, подвергаться нападениям любым способом, в любой форме, и их безопасность, их неприкосновенность должны соблюдаться всегда», — заявил пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.
Египет заявил, что инцидент «нарушает все дипломатические нормы». А министерство иностранных дел Палестины обвинило Израиль в том, что он «преднамеренно обстрелял» дипломатическую делегацию.
Армия обороны Израиля заявила, что сожалеет о «причиненных неудобствах» и что высокопоставленные должностные лица свяжутся с дипломатами, чтобы проинформировать их о результатах внутреннего расследования инцидента.
В январе Дженин стал центром масштабного израильского наступления, в результате которого десятки тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, что стало одним из крупнейших перемещений населения на Западном берегу за последние годы, напоминает The Guardian.
В результате новой волны авиаударов и артиллерийских обстрелов в среду в Газе погибли по меньшей мере 82 человека, в том числе несколько женщин и недельный младенец, сообщили представители министерства здравоохранения Газы и больниц.
В Хан-Юнисе, где Израиль недавно распорядился о новой эвакуации перед ожидаемым крупным нападением на южный город, погибли 24 человека, в том числе 14 из одной семьи, сообщили палестинские официальные лица.
Поздно вечером в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «весь сектор Газа будет находиться под контролем израильской армии» к концу ее усиленного наступления. На фоне растущего международного давления на Израиль, требующего, чтобы продовольствие доставлялось голодающим палестинцам, он сказал: «Мы должны избежать гуманитарного кризиса, чтобы сохранить нашу свободу оперативных действий».
Около 100 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу с понедельника, когда правительство Нетаньяху согласилось снять 11-недельную блокаду, которая привела к тому, что территория столкнулась с «критическим риском голода». В среду несколько десятков человек прошли через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, но их грузы еще не были распределены до конца среды.
Абдель-Нассер аль-Аджрами, глава общества владельцев пекарен в Газе, рассказал, что по меньшей мере 25 пекарен, которым было объявлено, что они будут получать муку от Всемирной продовольственной программы, ничего не получили, и люди, ожидающие еды, не получили облегчения от голода.
Большая часть 2,3-миллионного населения Газы живет за счет бесплатных пекарен и общественных кухонь. Почти все они закрылись.
«У нас нет ни муки, ни продуктов, ни воды, — жалуется Сабах Варш Ага, 67-летняя женщина из города Бейт-Лахия на севере Газы. — Раньше мы брали воду из насоса, теперь насос перестал работать. Здесь нет ни дизеля, ни бензина.».
По словам представителей гуманитарных организаций, сложная логистика, продолжающиеся боевые действия, требование Израиля перегружать грузы в новые грузовики после того, как они въезжают в Газу, ограниченная доступность топлива и плохое состояние дорог — все это замедляет распределение помощи.
Новое наступление в Газе, начавшееся после двухмесячного прекращения огня, вызвало резкое осуждение со стороны стран, которые ранее избегали открытой критики Израиля. Даже США, самый важный союзник Израиля, проявляют признаки потери терпения в отношении Нетаньяху. Во вторник Великобритания объявила о приостановке переговоров с Израилем по соглашению о свободной торговле и, наряду с Францией и Канадой, пригрозила «конкретными действиями», если Израиль продолжит свое наступление и введет ограничения на свободный поток помощи.
Отдельно глава внешнеполитического ведомства ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что блок пересматривает свое соглашение с Израилем, регулирующее торговые связи в связи с ведением войны в Газе. В пакте указано, что все подписавшие его стороны должны проявлять «уважение к правам человека и демократическим принципам».
Обзор ЕС может быть завершен относительно быстро, поскольку официальные лица могли бы воспользоваться 34-страничным отчетом, составленным в конце прошлого года, в котором подробно описываются многочисленные утверждения о систематических нарушениях международного права во время конфликта как Израилем, так и ХАМАСОМ.
В докладе, с которым ознакомилась The Guardian, приводятся статистические данные ООН о потерях и делается вывод о том, что 44% погибших в первые месяцы израильского наступления были детьми. В нем также перечисляются израильские удары по больницам и подчеркивается, что в соответствии с международным гуманитарным правом государства несут «негативное обязательство» не оказывать помощь в нарушениях международного гуманитарного права сторонами конфликта.
В Иерусалиме служба безопасности удалила с трибуны Кнессета члена парламента Аймана Одеха, палестинца, гражданина Израиля, после того как он обвинил правительство в убийстве 19 000 детей в Газе и развязывании войны против гражданского населения и невинных людей.
Ранее на этой неделе Яир Голан, лидер левой оппозиции, вызвал яростную реакцию правительства и его сторонников, заявив, что «здравомыслящая страна не убивает младенцев в качестве хобби» и что Израиль рискует стать «государством-изгоем среди народов».
Яир Голан, бывший заместитель командующего израильскими вооруженными силами, является лидером одной из крупнейших партий меньшинства в парламенте Израиля, пишет The Guardian. Его слова — и аналогичные комментарии, сделанные бывшим премьер-министром Эхудом Ольмертом в интервью Би-би-си, — свидетельствуют о редком внимании ведущих израильских политических деятелей к страданиям палестинцев. Большая часть критики войны внутри страны была сосредоточена на судьбе заложников, удерживаемых в Газе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту критику «шокирующей». «В то время как солдаты ЦАХАЛа сражаются с ХАМАСОМ, есть те, кто усиливает лживую пропаганду против государства Израиль», — заявил Нетаньяху, возглавляющий самое правое правительство в истории Израиля.
Непрямые переговоры о прекращении огня в столице Катара Дохе зашли в тупик. Во вторник Израиль отозвал большую часть своей переговорной команды, заявив, что вместо этого оставит на своих местах чиновников более низкого уровня. Катарские лидеры, выступающие посредниками в переговорах, заявили, что между двумя сторонами существует большой разрыв, который они не смогли преодолеть.
Война в Газе началась, когда боевики под руководством ХАМАСА напали на юг Израиля, убив около 1200 человек, в основном мирных жителей, и похитив еще 251 человека. Боевики все еще удерживают 58 пленных, около трети из которых, как полагают, живы, после того как большинство остальных были возвращены в рамках соглашений о прекращении огня или других сделок.
Последовавшее за этим наступление Израиля, в результате которого были разрушены обширные районы Газы, напоминает The Guardian, привело к гибели более 53 000 палестинцев, в основном женщин и детей, по данным министерства здравоохранения Газы.