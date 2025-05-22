Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА

В Минобороны сообщили, что дежурные средства российской противовоздушной обороны минувшей ночью сбили над регионами России более 100 украинских БПЛА.
Как уточнили в ведомстве, треть беспилотных летательных аппаратов сбили над Московским регионом.
«Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 105 беспилотников вооруженных сил Украины», — отметили в МО РФ.
35 беспилотных летательных аппаратов были сбиты над территорией Московского региона, 14 БПЛА — над Орловской областью, 12 — над Курской областью, 11 — над Белгородской, 10 — над Тульской, 9 — над Калужской. Помимо прочего, еще семь БПЛА были нейтрализованы над территорией Воронежской области, по 3 беспилотника — над Смоленской и Липецкой областями, один — над Брянской областью.
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