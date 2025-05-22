Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА

35 беспилотных летательных аппаратов были сбиты над территорией Московского региона, 14 БПЛА — над Орловской областью, 12 — над Курской областью, 11 — над Белгородской, 10 — над Тульской, 9 — над Калужской. Помимо прочего, еще семь БПЛА были нейтрализованы над территорией Воронежской области, по 3 беспилотника — над Смоленской и Липецкой областями, один — над Брянской областью.