После кончины конгрессмена СМИ сравнили Палату представителей с хосписом

Ведущий американского телеканала Fox News сравнил нижнюю палату Конгресса Соединенных Штатов с хосписом.
«Шесть демократов умерли, находясь на службе. Палата представителей похожа на хоспис», — обратил внимание телеведущий Fox.
Данное заявление было сделано вскоре после кончины народного избранника от Демократической партии Джерри Конноли. Как уточнили журналисты, за последние 13 месяцев он не был единственным.
Вопросы, связанные с почтенным возрастом многих демократов, возникают в Америке уже достаточно давно. Ранее в Сенате США приняли решение расследовать сообщения о неком «кукловоде», который пользовался пожилым Джо Байденом в течение его 4 лет в Овальном кабинете.