После кончины конгрессмена СМИ сравнили Палату представителей с хосписом

Вопросы, связанные с почтенным возрастом многих демократов, возникают в Америке уже достаточно давно. Ранее в Сенате США приняли решение расследовать сообщения о неком «кукловоде», который пользовался пожилым Джо Байденом в течение его 4 лет в Овальном кабинете.