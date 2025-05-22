Новый президентский борт: администрация Трампа приняла от Катара вызвавший скандал самолет

Администрация Трампа принимает самолет из Катара для возможного использования в качестве президентского борта. Предложение о самолете вызвало шквал двухпартийной критики в адрес Трампа и вызвало вопросы о мотивах крошечной, но очень богатой ближневосточной монархии.
Администрация Трампа приняла спорный подарок в виде реактивного лайнера Boeing 747 от правительства Катара и поручила военно-воздушным силам США оценить, насколько быстро самолет может быть модернизирован для возможного использования в качестве нового президентского самолета Air Force One.
Предложение предоставить самолет вызвало шквал критики Трампа со стороны обеих партий, особенно после визита президента в Катар на прошлой неделе для заключения деловых сделок с США, напоминает The Guardian.
Представитель Пентагона подтвердил этот подарок New York Times и Associated Press.
«Министр обороны принял Boeing 747 из Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и предписаниями», — заявил Шон Парнелл, главный представитель Пентагона, в своем заявлении в среду. «Министерство обороны будет работать над обеспечением надлежащих мер безопасности и соблюдения требований функционального назначения самолета, используемого для перевозки президента Соединенных Штатов».
Самолет потребует серьезных модификаций, чтобы соответствовать президентским стандартам безопасности, включая системы противоракетной обороны, защищенную связь и защиту от электромагнитных импульсов, отмечает The Guardian. Официальные лица Пентагона признали, что реактивный самолет пока не подходит для использования президентом без существенной модернизации.
Члены Конгресса выразили обеспокоенность тем, что на военно-воздушные силы может быть оказано давление с целью ускорить этот процесс, что потенциально может поставить под угрозу важнейшие функции безопасности.
Законодатели от обеих партий также подвергли сомнению мотивы Катара, предположив, что подарок мог быть попыткой получить влияние или что в самолете могли находиться устройства скрытого наблюдения.
Крис Мерфи, сенатор-демократ от штата Коннектикут, ранее осудил подарок в контексте поездки президента на Ближний Восток на прошлой неделе.
«Почему он выбрал эти три страны для своей первой крупной зарубежной поездки? Это не потому, что это наши самые важные союзники или самые важные страны в мире», — отозвался сенатор о визите Трампа в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар.
«Это потому, что это три страны, готовые заплатить ему. Каждая из этих стран дает Трампу деньги — самолет из Катара, инвестиции в его криптовалютную аферу из ОАЭ — и взамен они просят уступок в области национальной безопасности», — заявил демократ.
«Это и есть определение коррупции, — добавил Крис Мерфи. — Иностранные правительства кладут деньги в карман президента, а затем США предоставляют им льготы в области национальной безопасности, которые наносят ущерб нашей собственной безопасности».
Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани отрицал какие-либо намерения повлиять на президента, заявив, что подарок был сделан с полного одобрения правительства и не имел целью повлиять на политику США.
«Я считаю это нормальным явлением, которое происходит между союзниками», — заявил катарский премьер-министр на экономическом форуме в Дохе во вторник. «Я не знаю, почему люди думают, что это считается подкупом».
Он добавил, что партнерство между двумя странами «является двусторонним; оно взаимовыгодно как для Катара, так и для Соединенных Штатов».
Трамп резко критиковал Катар во время своего первого президентства, напоминает The Guardian. В июне 2017 года американский президент утверждал, что Катар «исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне», и заявил, что поддерживает блокаду этой страны, проводимую Саудовской Аравией и ОАЭ.