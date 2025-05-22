Новый президентский борт: администрация Трампа приняла от Катара вызвавший скандал самолет

«Почему он выбрал эти три страны для своей первой крупной зарубежной поездки? Это не потому, что это наши самые важные союзники или самые важные страны в мире», — отозвался сенатор о визите Трампа в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар.