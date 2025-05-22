WSJ назвала возможные сроки и место новых переговоров Москвы и Киева

WSJ пишет, что во время воскресного разговора с европейскими лидерами Трамп дал понять, что США могут поддержать Европу и ввести новые санкции против российских энергоносителей и банковского сектора, если Москва откажется от прекращения огня, но на следующий день изменил позицию, заявив, что ждет продолжения переговоров России и Украины. Об этом же сообщала The New York Times. 20 мая Евросоюз одобрил 17-й пакет ограничительных мер, который WSJ называет «скромным», сейчас сообщество продолжает работу над более жесткими санкциями. О новых рестрикциях объявила также Великобритания. США пока не присоединились к ним. Россия считает санкции незаконными. В Кремле исключили, что ограничения как-то могут повлиять на переговоры.