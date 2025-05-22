WSJ назвала возможные сроки и место новых переговоров Москвы и Киева

Со слов трех источников газеты, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами 18 мая сказал им, что на переговоры приедут его спецпредставитель Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.
Еще одна беседа состоялась 19 мая, в день разговора Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. В ней участвовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным WSJ, некоторые из собеседников Трампа заявили, что результатом встречи в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Республиканец возразил, отметив, что ему не нравится термин «безусловный», и в итоге европейские лидеры уступили ему.
Президент Финляндии Александр Стубб, с которым американский лидер тоже общался после звонка Путину, допускал, что «технические» переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной пройдут в Ватикане на следующей неделе. Готовность принять встречу подтвердил папа римский Лев XIV. По мнению Рубио, Ватикан мог бы стать местом, «куда обеим сторонам было бы комфортно приехать», но вряд ли будет посредником в мирном урегулировании.
WSJ пишет, что во время воскресного разговора с европейскими лидерами Трамп дал понять, что США могут поддержать Европу и ввести новые санкции против российских энергоносителей и банковского сектора, если Москва откажется от прекращения огня, но на следующий день изменил позицию, заявив, что ждет продолжения переговоров России и Украины. Об этом же сообщала The New York Times. 20 мая Евросоюз одобрил 17-й пакет ограничительных мер, который WSJ называет «скромным», сейчас сообщество продолжает работу над более жесткими санкциями. О новых рестрикциях объявила также Великобритания. США пока не присоединились к ним. Россия считает санкции незаконными. В Кремле исключили, что ограничения как-то могут повлиять на переговоры.
Российская и украинская делегации провели первые за три года прямые переговоры в Стамбуле 16 мая, также в этот день прошли встречи с представителями США, Турции и стран ЕС на разных уровнях. По итогам обсуждений Москва и Киев договорились о подготовке и представлении своих условий прекращения огня и проведении масштабного обмена пленными — по тысяче человек с каждой стороны.