ВСУ атаковали РФ с помощью 182 БПЛА. Военная операция, день 1184-й

08:07 ⚡️В МО добавили, что ночью средства ПВО ликвидировали 105 БПЛА: 35 над Московским регионом, 14 над Орловской областью, 12 над Курской, 11 над Белгородской, десять над Тульской, девять над Калужской, семь над Воронежской, по три над Липецкой и Смоленской, один над Брянской.