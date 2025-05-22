В Минске показали беспилотный вертолет для доставки по воздуху до 600 кг грузов

Широкий спектр беспилотной техники различного назначения представлен на выставке вооружений MILEX-2025, которая в эти дни проходит в столице Белоруссии. «МК» попросил эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова оценить основные тенденции развития дронов, исходя из увиденного в Минске.
Конек белорусских разработчиков беспилотной техники — летательные аппараты вертолетного типа. В этом сегменте белорусы намного опередили российских коллег. Одна из новинок — транспортный беспилотник вертолетного типа SKY-TRUCK минской фирмы UAVHELI («Беспилотные вертолеты»).
Новый вертолетный дрон имеет два соосно расположенных трехлопастных воздушных винта. Известно, что максимальная взлетная масса — 2500 кг. Турбовальный газотурбинный двигатель работает на авиационном керосине. Возможно использование британских движков Rolls Royce либо российских ВК-650.
Назначение дрона — транспортировка грузов, которые размещаются в контейнерах AIRBOX. Масса перевозимого груза — 600 кг. Продолжительность полета — до 5 часов. Дальность — до 360 км.
По информации разработчика, беспилотный вертолет SKY-TRUCK проходит заводские летные испытания. В постройке две машины. На выставке представлен опытный образец.
Как сказал «МК» Денис Федутинов, подобные транспортные беспилотные системы могут быть востребованы для доставки грузов там, где наземные коммуникации отсутствуют или затруднены, а также там, где требуется экстренная доставка.
— Такие беспилотные системы могут задействоваться в случаях, где доставка иным авиационным транспортом невозможна, или стоит дороже доставки беспилотной, — говорит эксперт. — Это, например, удаленные районы добычи ресурсов, включая морские нефтедобывающие платформы, изолированные населенные пункты, расположенные в тайге, в горах и т.д.
Отдельно отметил бы сегмент потенциального применения при доставке грузов между кораблями и берегом, а также между кораблями. Это довольно перспективная ниша, поскольку иногда потребность в деталях, необходимых для ремонта, вынуждает корабли заходить в порты, или же использовать дорогостоящую пилотируемую транспортную логистику. Теперь промышленность предлагает более эффективные решения.