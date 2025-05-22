В Минске показали беспилотный вертолет для доставки по воздуху до 600 кг грузов

Отдельно отметил бы сегмент потенциального применения при доставке грузов между кораблями и берегом, а также между кораблями. Это довольно перспективная ниша, поскольку иногда потребность в деталях, необходимых для ремонта, вынуждает корабли заходить в порты, или же использовать дорогостоящую пилотируемую транспортную логистику. Теперь промышленность предлагает более эффективные решения.