Натовская Финляндия «готовится к худшему», утверждая, что Россия наращивает военное присутствие вблизи границы. Глава отдела стратегии сил обороны Финляндии говорит, что финны «очень внимательно следят за маневрами Москвы».
Финляндия заявила, что ожидает от России дальнейшего наращивания войск вдоль их общей границы после окончания конфликта на Украине, после сообщений о том, что Москва укрепила свои военные базы вблизи границ НАТО.
Генерал-майор Сами Нурми, начальник стратегического управления сил обороны Финляндии, заявил, что военные «очень внимательно» следят за маневрами Москвы и что их работа как части альянса НАТО заключалась в том, чтобы «готовиться к худшему».
Финская пограничная служба объявила в среду, что завершила строительство первых 35 км из запланированного 200-километрового забора на своей восточной границе с Россией, который был закрыт более года после того, как Хельсинки обвинил Москву в направлении просителей убежища в Финляндию в рамках «гибридной операции», пишет The Guardian. Забор также использует камеры и датчики, чтобы различать людей и животных, пересекающих границу.
Спутниковые снимки, опубликованные в New York Times, по-видимому, демонстрируют расширение военной инфраструктуры вблизи финской границы, включая ряды палаток, военную технику, ремонт укрытий для истребителей и строительство ранее неиспользуемой вертолетной базы.
Генерал Нурми утверждает: «Они меняют структуры, и мы наблюдаем умеренную подготовку к строительству инфраструктуры вблизи наших границ». По словам финна, это означает, что, как только конфликт на Украине закончится, русские начнут возвращать сюда те силы, которые воевали на Украине, «особенно сухопутные войска».
Хотя это не было неожиданностью, поскольку Финляндия вступила в НАТО рекордными темпами в 2023, Нурми сказал, что они «очень внимательно следят за подготовкой».
«Они делают это поэтапно. Я бы сказал, что это все еще умеренные цифры. Это не масштабное строительство, но в определенных местах создается новая инфраструктура и ведется подготовка, вводится новое оборудование», — сказал финский генерал.
«Вы также должны оценить, готовятся ли они направить больше войск на Украину или готовятся наращивать свои силы вблизи нашей границы. Но я думаю, что они делают и то, и другое».
Отвечая на изменение активности России, Дональд Трамп заявил журналистам во вторник, что он «совсем не беспокоится по этому поводу», добавив, что Финляндия и Норвегия «будут в полной безопасности».
Разделяя мнение американского президента, Нурми признал, что «непосредственной военной угрозы Финляндии или НАТО с этого направления нет».
При этом, как пишет британское издание The Guardian, граждане Финляндии уже привыкли к надвигающейся «угрозе» со стороны своего восточного соседа, но сотни людей все еще записываются на учебные курсы по подготовке к чрезвычайным ситуациям.
Национальная ассоциация женщин Финляндии по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям (известная как Nasta) заявила, что интерес к ее учебным курсам по-прежнему высок с тех пор, как в 2022 году он впервые резко возрос: более 800 женщин подали заявки на участие в весеннем курсе, и большинство курсов заполняются за три-четыре минуты.
Но Суви Аксела, менеджер по коммуникациям и организации Nasta, сказала, что в Хельсинки не слишком много говорят о расширении российского присутствия на границе. «Это не вызывает у нас особой тревоги», — сказала она.
«Мы привыкли слышать такие вещи от России, как все эти угрозы, и мы знали, что как только мы вступим в НАТО, они заявят, что собираются усилить присутствие на границе, и, вероятно, так и будет, просто потому, что это Россия», — отмечает финка-русофобка.