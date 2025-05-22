Русофобская паранойя: раздувающая «российскую угрозу» Финляндия приготовилась «к худшему»

«Мы привыкли слышать такие вещи от России, как все эти угрозы, и мы знали, что как только мы вступим в НАТО, они заявят, что собираются усилить присутствие на границе, и, вероятно, так и будет, просто потому, что это Россия», — отмечает финка-русофобка.