Новые назначения произошли в минстрое Омской области

С 22 мая 2025 года вопросами инвестиций и жилищного строительства в Омской области будет заниматься Наталья Симанович. Она назначена заместителем главы регионального министерства строительства Александра Рашко. Об этом сообщил глава ведомства.
Министр уточняет, что помимо инвестиционных проектов и жилищного строительства Наталья Симанович будет курировать сферу градостроительства.
Александр Рашко охарактеризовал своего нового зама как высококвалифицированного юриста.
«Ею уже многое сделано по совершенствованию нормативной базы минстроя, по повышению качества государственной поддержки граждан», — отметил министр.
Ранее мы сообщали, что Максим Земсков назначен первым заместителем главы министерства региональной энергетики Омской области. Земсков будет курировать вопросы энергетики и ЖКХ.