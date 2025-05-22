В США палату представителей назвали хосписом после смерти конгрессмена

В эфире телеканала Fox News ведущий сравнил палату представителей конгресса США с учреждением, где оказывают помощь неизлечимо больным людям. Он отметил, что за последний год скончались шесть представителей Демократической партии, которые занимали свои посты.
«За последний год шесть демократов ушли из жизни. Палата представителей напоминает хоспис», — сказал ведущий в прямом эфире.
Причиной такого сравнения стала смерть конгрессмена Джерри Коннолли, который скончался от онкологии. Телеведущий также выразил мнение о необходимости обновления политического руководства в США. Он считает, что стране нужны новые лидеры, которые будут представлять интересы молодого поколения.
Ранее сообщалось, что три члена Конгресса США уснули в ходе многочасовых слушаний в американском парламенте.