В США анонсировали скорые переговоры России и Украины в Ватикане

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошла российско-украинская встреча, длившаяся около двух часов. По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, стороны планируют провести масштабный обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000» и согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию.