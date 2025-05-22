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В США требуют отправить на покой старых политиков после смерти шестого конгрессмена за год

Американский телеканал Fox News прокомментировал ситуацию в палате представителей Конгресса США после смерти ещё одного законодателя-демократа — 73-летнего конгрессмена Джерри Коннолли от рака пищевода. Ведущий канала заявил, что законодательный орган «похожа на хоспис».

Источник: Life.ru

«За последние 13 месяцев… Вы готовы? Шесть демократов умерли, находясь на службе. Палата представителей похожа на хоспис», — сделал вывод журналист.

Канал отметил необходимость обновить политическое руководство страны и «передать факел» молодому поколению. Там уверены, что американцам не нужен «очередной Джо Байден». У 82-летнего экс-президента тоже недавно диагностировали рак простаты с метастазами в костную ткань. Заболевание имеет агрессивную форму, однако оно восприимчиво к гормональной терапии, поэтому шансы на выздоровление всё же есть. Новость о диагнозе экс-лидера Штатов прокомментировал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.