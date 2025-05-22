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Марочко: ВС РФ отбили ряд позиций ВСУ у Верхнекаменского в ДНР

Военный эксперт сообщил о боях восточнее Северска.

Источник: Аргументы и факты

В ДНР российским бойцам удалось отбить ряд позиций ВСУ под селом Верхнекаменским, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

«За последние несколько суток ВС РФ овладели рядом украинских позиций в районе Верхнекаменского. Также идут накаты со стороны наших войск в районе Григоровки. … Восточнее Северска идут серьезные боестолкновения с переходящей инициативой», — написал он.

Эксперт сообщил о предпринимаемых противником попытках штурмов на данном участке линии боевого соприкосновения. Марочко отметил, что украинские военные не испытывают дефицита боеприпасов и БПЛА.

Ранее стало известно об отражении ВС РФ контратаки, предпринятой ВСУ в районе населенного пункта Загрызово в Харьковской области.