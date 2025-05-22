Текслер встретился с ключевыми фигурами Правительства РФ: обсудили АПК и промышленность

За последние пять лет ВРП Челябинской области вырос в 1,9 раза, достигнув по оценке 2,9 трлн рублей. Это доказывает эффективность реализуемой стратегии развития. Объем инвестиций в основной капитал за 2024 год составил 549,1 млрд рублей, что на 124,6% больше, чем в 2018 году.