Текслер встретился с ключевыми фигурами Правительства РФ: обсудили АПК и промышленность

За последние пять лет ВРП Челябинской области вырос в 1,9 раза, достигнув по оценке 2,9 трлн рублей. Это доказывает эффективность реализуемой стратегии развития. Объем инвестиций в основной капитал за 2024 год составил 549,1 млрд рублей, что на 124,6% больше, чем в 2018 году.
Главные проекты: первый в России Завод роботов в Челябинске, где создают промышленных роботов-манипуляторов, и новая Особая экономическая зона для привлечения высокотехнологичных производств.
Среди обсуждаемых на встрече ключевых инвестпроектов, которые реализуются в Челябинской области, Текслер назвал Завод минеральных удобрений в Карабаше, Цинковый завод в Верхнем Уфалее, Завод тяжелого машиностроения и Завод прокатных валков в Магнитогорске, Комплекс преобразовательной техники в Сосновском округе и Завод фронтальных погрузчиков в Челябинске.
Отдельно Текслер отметил выполнение гособоронзаказа: все задачи, поставленные президентом, под строгим контролем.
На встрече с Дмитрием Патрушевым глава региона проинформировал о ходе посевной кампании и планах на урожай. В этом году область ожидает получить более 2 млн тонн зерна. Аграрии также рассчитывают произвести примерно 260 тыс. тонн масличных культур и обеспечить кормовую базу.
Как подчеркнул глава региона, приоритет остается за твердыми сортами пшеницы. Для обеспечения качества зерна и увеличения валового сбора маржинальных культур (твердой пшеницы, подсолнечника, льна) предоставляется поддержка на приобретение минеральных удобрений. Аграрии полностью обеспечены материальными ресурсами, включая средства защиты растений и минеральные удобрения.
Чтобы сельхозтоваропроизводители смогли вовремя провести полевые работы мы ускорили темпы предоставления господдержки. На сегодняшний день аграрии получили свыше 700 миллионов рублей, из которых 548 миллионов — это федеральные средства. В том числе выделены более 108 миллионов рублей грантов на развитие семейных ферм.
Кроме того, до конца мая Челябинская область планирует направить еще 129 миллионов рублей областных субсидий на поддержку растениеводства.
Важно обеспечить аграриев региона в период посевной кампании всеми материальными ресурсами, включая средства защиты растений и минеральные удобрения.
В регионе увеличено финансирование капитальных вложений, продолжается строительство племенного репродуктора первого порядка для развития отечественного кросса «Смена-9». Утверждены планы сотрудничества с аграрным вузом и индустриальными партнерами для подготовки специалистов птицеводства.
Мы ведем совместную работу с ЮУрГАУ по адаптации кросса «Смена- 9» к промышленному выращиванию птицы и совершенствованию технологии кормления и содержания.
Он добавил, что исследования кросса будут проводиться не только на площадке племрепродуктора «Уральский», но и в лаборатории кафедры птицеводства ЮУрГАУ.