Министр обороны РФ Белоусов вручил штандарт новому главкому Сухопутных войск Мордвичеву

Министр обороны РФ Андрей Белоусов представил нового главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева личному составу и вручил ему штандарт.
«Генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич — это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции», — заявил руководитель российского военного ведомства.
Белоусов выразил уверенность, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут Мордвичеву достойно продолжить службу на новой должности.
Кроме того, глава Минобороны РФ высказал слова благодарности за доблестную службу и верность присяге прежде занимавшему должность главкома Сухопутных войск генералу армии Олегу Салюкову, который указом Президента России Владимира Путина был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. Белоусов также пожелал успехов Салюкову на новом ответственном посту.