Министр обороны РФ Белоусов вручил штандарт новому главкому Сухопутных войск Мордвичеву

Кроме того, глава Минобороны РФ высказал слова благодарности за доблестную службу и верность присяге прежде занимавшему должность главкома Сухопутных войск генералу армии Олегу Салюкову, который указом Президента России Владимира Путина был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. Белоусов также пожелал успехов Салюкову на новом ответственном посту.