Законодательство РМ дополнят мерами по защите женщин от всех форм насилия и домогательств

Соответствующий законопроект рассмотрела на заседании в среду парламентская Комиссия по социальной защите, здравоохранению и семье и Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям.
Необходимость внедрения международных стандартов в этой сфере обусловлена важностью соблюдения прав личности на защиту от всех форм насилия, предусмотренных Стамбульской конвенцией.
Так, Закон «О предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием» будет дополнен понятием цифрового измерения насилия, а определение домашнего насилия будет скорректировано с целью охвата онлайн-оскорблений, совершаемых между членами одной семьи. Авторы также предлагают расширить определение экономического насилия, включив в него незаконное изъятие или использование банковских средств жертвы. В этом контексте также предусмотрены защитные меры — принуждение агрессора к удалению оскорбительного контента с цифровых устройств; ограничение доступа агрессора к сетям электронной связи; запрет на заключение договоров на оказание анонимных услуг электронной связи.
Предлагается также увеличить срок действия охранного предписания с трех до шести месяцев, а в случае чрезвычайного ограничительного предписания — с 10 до 20 дней.
Поправки в Уголовный кодекс предусматривают добавление нового термина «преступление преследования». Таким образом, акты преследования — это физическое и онлайн-преследование человека таким образом, что он начинает опасаться за свою безопасность; неоднократное установление контакта с жертвой любыми способами, включая социальные сети; публикация интимной информации или изображений жертвы без ее согласия. За это предусмотрено наказание в виде штрафа до 50 000 леев, до 240 дней неоплачиваемых общественных работ или до пяти лет лишения свободы.
Аналогичным образом в Уголовный кодекс была добавлена статья, направленная против принудительных браков. Это принуждение человека путем обмана, принуждения, насилия или угрозы насилия к вступлению в брак или сожительство, а также к сохранению таких отношений. Наказанием станет штраф до 50 000 леев, до 240 часов неоплачиваемых общественных работ или до трех лет лишения свободы. Если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, оно карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Также предлагается ужесточить наказание за сексуальные домогательства. Виновным грозит штраф до 50 000 леев, 240 часов неоплачиваемых общественных работ или до четырех лет тюремного заключения.
Еще одно предлагаемое положение предусматривает, что все расходы на судебную экспертизу, в том числе судебно-медицинскую и психологическую экспертизу, проводимую для выявления случаев домашнего насилия и жертв преступлений против жизни, здоровья или половой жизни, будут покрываться за счет государственного бюджета. В настоящее время эти расходы оплачиваются заявителями.
Согласно статистическим данным, представленным в исследовании «Благополучие и безопасность женщин», 73% женщин, когда-либо имевших интимного партнера, подвергались той или иной форме насилия. Наиболее распространенная форма — психологическая. От этого заболевания страдают 71% молдавских женщин, тогда как средний показатель по Европейскому Союзу составляет 43%.
При этом в 2024 году было проверено 1104 охранных предписания, из которых 498 были нарушены агрессорами.