Законодательство РМ дополнят мерами по защите женщин от всех форм насилия и домогательств

Так, Закон «О предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием» будет дополнен понятием цифрового измерения насилия, а определение домашнего насилия будет скорректировано с целью охвата онлайн-оскорблений, совершаемых между членами одной семьи. Авторы также предлагают расширить определение экономического насилия, включив в него незаконное изъятие или использование банковских средств жертвы. В этом контексте также предусмотрены защитные меры — принуждение агрессора к удалению оскорбительного контента с цифровых устройств; ограничение доступа агрессора к сетям электронной связи; запрет на заключение договоров на оказание анонимных услуг электронной связи.