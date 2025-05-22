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The Hill: Трамп устроил «засаду» на президента ЮАР

Авторы публикации утверждают, что Трамп использовал встречу с Рамафосой, чтобы угодить избирателям.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп устроил «засаду» на южноафриканского лидера Сирила Рамафосу, пишет газета The Hill.

Сообщается, что американский лидер воспользовался встречей, чтобы угодить избирателям. Так, Трамп использовал Рамафосу в качестве контраста, как в конце февраля он и вице-президент Джей Ди Вэнс напали на Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

Авторы публикации утверждают, что встреча с президентом ЮАР прошла не так бурно, как с Зеленским, однако выглядела как «заранее спланированная засада». В частности отмечается момент, когда Трамп попросил приглушить свет, чтобы показать видео с подстрекательскими высказываниями южноафриканских политиков.

Рамафоса опровергал эти утверждения, не вступая в открытый спор с Трампом, а также отверг предположения об одобрении правительством ЮАР гонений на белое население.

Во время встречи с Рамафосой Трамп высмеял визит Зеленского в Южную Африку в прошлом месяце. Президент ЮАР рассказал, что преподал Зеленскому важный урок о том, как достигать мира в стране.