The Hill: Трамп устроил «засаду» на президента ЮАР

Авторы публикации утверждают, что встреча с президентом ЮАР прошла не так бурно, как с Зеленским, однако выглядела как «заранее спланированная засада». В частности отмечается момент, когда Трамп попросил приглушить свет, чтобы показать видео с подстрекательскими высказываниями южноафриканских политиков.