The Hill: Трамп устроил «засаду» на президента ЮАР

Президент США Дональд Трамп устроил «засаду» на южноафриканского лидера Сирила Рамафосу, пишет газета The Hill.
Сообщается, что американский лидер воспользовался встречей, чтобы угодить избирателям. Так, Трамп использовал Рамафосу в качестве контраста, как в конце февраля он и вице-президент Джей Ди Вэнс напали на Владимира Зеленского в Овальном кабинете.
Авторы публикации утверждают, что встреча с президентом ЮАР прошла не так бурно, как с Зеленским, однако выглядела как «заранее спланированная засада». В частности отмечается момент, когда Трамп попросил приглушить свет, чтобы показать видео с подстрекательскими высказываниями южноафриканских политиков.
Рамафоса опровергал эти утверждения, не вступая в открытый спор с Трампом, а также отверг предположения об одобрении правительством ЮАР гонений на белое население.
Во время встречи с Рамафосой Трамп высмеял визит Зеленского в Южную Африку в прошлом месяце. Президент ЮАР рассказал, что преподал Зеленскому важный урок о том, как достигать мира в стране.