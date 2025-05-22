Массированный налёт на сердце России: ВСУ атаковали Москву — проверили ПВО на прочность

Параллельно атака была зафиксирована и в городе Новомосковск Тульской области. Очевидцы сообщают о не менее чем девятнадцати взрывах, прогремевших в небе при отражении атаки беспилотников. Судя по видеозаписям, небо в буквальном смысле озарялось вспышками: все цели были ликвидированы до входа в городское воздушное пространство.