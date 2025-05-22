Массированный налёт на сердце России: ВСУ атаковали Москву — проверили ПВО на прочность

Прошедшей ночью украинские беспилотники попытались нанести масштабный удар по ряду российских регионов. Как сообщает издание Baza, в Туле было зафиксировано не менее десяти мощных хлопков — предположительно сработала система противовоздушной обороны, отражавшая массированный налёт дронов.
Около 02:34 появилась информация о возгорании сухостоя в одном из тульских районов. На видео, снятом местными жителями, видно, что площадь возгорания невелика. Связано ли это с действиями ПВО — неясно. До инцидента Росавиация закрыла воздушное пространство над Тулой на всех эшелонах.
Один из сбитых дронов упал на общежитие, пробив крышу. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал — жильцов эвакуировали.
Параллельно атака была зафиксирована и в городе Новомосковск Тульской области. Очевидцы сообщают о не менее чем девятнадцати взрывах, прогремевших в небе при отражении атаки беспилотников. Судя по видеозаписям, небо в буквальном смысле озарялось вспышками: все цели были ликвидированы до входа в городское воздушное пространство.
Согласно информации мониторингового ресурса Lpr 1, ранее на Черноморском побережье Кубани объявлялась тревога по угрозе удара противокорабельными ракетами «Нептун». Около 4 часов утра в Новороссийске включились сирены. К счастью, тревога оказалась ложной. Сообщения от МЧС об отмене ракетной опасности приходят жителям Кубани до сих пор.
Кроме того, режим повышенной опасности был введён в ряде регионов: в Самарской, Курской, Ростовской областях. Не исключено, что часть сбитых над Тулой беспилотников изначально направлялась в сторону Москвы.
Беспрецедентно затяжная атака была предпринята и на столицу. По словам мэра Сергея Собянина, первые дроны были сбиты ещё в районе 13 часов 21 мая. Спустя три часа удары возобновились и продолжались почти до полуночи, после чего наступила относительная тишина.
Накануне днем системы ПВО ликвидировали 27 вражеских беспилотников, а в ночь — ещё 26 единиц. Как сообщили в Министерстве обороны, в общей сложности за ночь было уничтожено 105 беспилотников, запущенных ВСУ. На местах падения обломков работают экстренные службы. Противник атакует дронами не поодиночке, а целыми группами по три-пять штук. Однако даже единичные цели успешно перехватываются.
Судя по всему, ПВО выдержала серьёзную проверку, поскольку даже враждебные источники не сообщили о каких-либо результативных ударах.