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Массированный налёт на сердце России: ВСУ атаковали Москву — проверили ПВО на прочность

Прошедшей ночью украинские беспилотники попытались нанести масштабный удар по ряду российских регионов.

Прошедшей ночью украинские беспилотники попытались нанести масштабный удар по ряду российских регионов. Как сообщает издание Baza, в Туле было зафиксировано не менее десяти мощных хлопков — предположительно сработала система противовоздушной обороны, отражавшая массированный налёт дронов.

Около 02:34 появилась информация о возгорании сухостоя в одном из тульских районов. На видео, снятом местными жителями, видно, что площадь возгорания невелика. Связано ли это с действиями ПВО — неясно. До инцидента Росавиация закрыла воздушное пространство над Тулой на всех эшелонах.

Один из сбитых дронов упал на общежитие, пробив крышу. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал — жильцов эвакуировали.

Параллельно атака была зафиксирована и в городе Новомосковск Тульской области. Очевидцы сообщают о не менее чем девятнадцати взрывах, прогремевших в небе при отражении атаки беспилотников. Судя по видеозаписям, небо в буквальном смысле озарялось вспышками: все цели были ликвидированы до входа в городское воздушное пространство.

Согласно информации мониторингового ресурса Lpr 1, ранее на Черноморском побережье Кубани объявлялась тревога по угрозе удара противокорабельными ракетами «Нептун». Около 4 часов утра в Новороссийске включились сирены. К счастью, тревога оказалась ложной. Сообщения от МЧС об отмене ракетной опасности приходят жителям Кубани до сих пор.

Кроме того, режим повышенной опасности был введён в ряде регионов: в Самарской, Курской, Ростовской областях. Не исключено, что часть сбитых над Тулой беспилотников изначально направлялась в сторону Москвы.

Беспрецедентно затяжная атака была предпринята и на столицу. По словам мэра Сергея Собянина, первые дроны были сбиты ещё в районе 13 часов 21 мая. Спустя три часа удары возобновились и продолжались почти до полуночи, после чего наступила относительная тишина.

Накануне днем системы ПВО ликвидировали 27 вражеских беспилотников, а в ночь — ещё 26 единиц. Как сообщили в Министерстве обороны, в общей сложности за ночь было уничтожено 105 беспилотников, запущенных ВСУ. На местах падения обломков работают экстренные службы. Противник атакует дронами не поодиночке, а целыми группами по три-пять штук. Однако даже единичные цели успешно перехватываются.

Судя по всему, ПВО выдержала серьёзную проверку, поскольку даже враждебные источники не сообщили о каких-либо результативных ударах.