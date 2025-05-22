Yonhap: КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Японского моря

Несколько крылатых ракет запущены в четверг Северной Кореей в направлении Японского моря, сообщает Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
«ОКНШ заявил, что зафиксировал запуски ракет со стороны Северной Кореи примерно в 9 утра из района Сондок в провинции Хамген-Намдо», — говорится в публикации.
Информации о количестве запущенных КНДР ракет нет.
В сообщении отмечается, что Северная Корея провела пуск ракет уже во второй раз с начала месяца. Напомним, 8 мая запущенные КНДР ракеты упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.