Кстати, Владимир Зеленский и сам ранее посещал ЮАР. Тогда Рамафоса отметил, что его страна будет стремиться помочь установить диалог между Украиной и Россией. Трамп посчитал такой визит странным, учитывая что Южно-Африканская Республика состоит в БРИКС и является партнёром РФ. Позже её президент сказал, что глава киевского режима получил некоторые «уроки» о том, как достичь мира.