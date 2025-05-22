Маск встретился с министром обороны США Хегсетом в Пентагоне

Глава оборонного ведомства США Пит Хегсет встретился с миллиардером Илоном Маском в Пентагоне 21 мая, сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.
Отмечается, что вместе с Маском были другие члены команды его стартапа X AI.
У Маска есть ряд контрактов с минобороны США, включая контракт SpaceX на развертывание спутниковых терминалов Starlink на Украине. Также предполагается, что компания Маска может получить крупный контракт на создание противоракетного щита Golden Dome.
Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Пентагон намерен взаимодействовать с руководителями компаний, разрабатывающих системы искусственного интеллекта, для обеспечения готовности американских военных к угрозам XXI века.
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