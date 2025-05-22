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Симион обвинил четыре страны во вмешательстве в выборы в Румынии

БУХАРЕСТ, 22 мая. /ТАСС/. Не менее четырех стран принимали участие во вмешательстве в президентские выборы в Румынии и обеспечили победу независимого кандидата Никушора Дана. Об этом говорится в жалобе и требовании аннулировать выборы лидера Альянса за объединение румын Джордже Симиона, поданной в Конституционный суд (КС).

Источник: AP 2024

На прошедших в Румынии 18 мая выборах президента победил мэр Бухареста Никушор Дан, получив 53,60% голосов избирателей. Его соперник Джордже Симион получил 46,40% голосов. Согласно жалобе проигравшего политика, вмешательство было осуществлено со стороны Франции, Польши, Молдавии и Испании. Под влиянием на избирателей бывший кандидат в президенты подразумевает публичные выступления политиков этих стран, которые, по его утверждению, изменили результаты голосования. Президент Франции Эмманюэль Макрон, например, высказывался о том, что выборы «чрезвычайно важны для правильного европейского пути Румынии», призывая проголосовать за Дана. В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск также поддержал мэра Бухареста и сравнил его с победителем первого тура польских выборов Рафалем Тшасковским.

Симион сообщил, что президент Молдавии Майя Санду называла его «персонажем, контролируемым Кремлем», и призывала отдать голос за Дана. Говоря о испанском вмешательстве, кандидат-националист привел в пример председателя Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, который призвал румынскую диаспору «не доверять популизму, не доверять тому, у кого есть решение всего», а победа Дана обеспечила бы «европейское будущее Румынии».

Лидер Альянса за объединение румын также подчеркнул, что даже в прессе США были отмечены факты вмешательства во второй тур выборов со стороны некоторых европейских государств. «Воля народа была растоптана союзом технократов, давлением иностранных разведывательных служб и судебными постановлениями», — резюмировал Симион.

18 мая основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что французская разведка просила сдержать консерваторов в Румынии.

Недавно Дуров заявил, что готов лично прибыть в Румынию и дать показания по поводу предположительного вмешательства в выборы президента Румынии.