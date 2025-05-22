Симион обвинил четыре страны во вмешательстве в выборы в Румынии

На прошедших в Румынии 18 мая выборах президента победил мэр Бухареста Никушор Дан, получив 53,60% голосов избирателей. Его соперник Джордже Симион получил 46,40% голосов. Согласно жалобе проигравшего политика, вмешательство было осуществлено со стороны Франции, Польши, Молдавии и Испании. Под влиянием на избирателей бывший кандидат в президенты подразумевает публичные выступления политиков этих стран, которые, по его утверждению, изменили результаты голосования. Президент Франции Эмманюэль Макрон, например, высказывался о том, что выборы «чрезвычайно важны для правильного европейского пути Румынии», призывая проголосовать за Дана. В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск также поддержал мэра Бухареста и сравнил его с победителем первого тура польских выборов Рафалем Тшасковским.