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В США начинают продажу «золотых карт» в ближайшие дни

Администрация американского президента Дональда Трампа анонсировала запуск онлайн-платформы для реализации «золотых карт», гарантирующих постоянный вид на жительство в США за $5 млн.

Администрация американского президента Дональда Трампа анонсировала запуск онлайн-платформы для реализации «золотых карт», гарантирующих постоянный вид на жительство в США за $5 млн. Об этом заявил министр торговли Говард Латник на мероприятии Axios в Вашингтоне.

«Я ожидаю, что примерно в течение недели появится интернет-сайт, который будет называться trumpcard.gov», — пояснил чиновник, отметив, что первоначально ресурс позволит заинтересованным лицам зарегистрироваться и подтвердить готовность к приобретению карты.

Как подчеркнул Латник, программа призвана стать инструментом привлечения средств для сокращения госдолга страны. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал инициативу, демонстрируя образец карты, которая обеспечит состоятельным иностранцам ВНЖ в обмен на инвестиции. По его словам, проект направлен на стимулирование экономики через капиталовложения международных бизнес-элит.

Продажа «золотых карт» станет частью стратегии администрации США по монетизации миграционной политики, акцентируя внимание на притоке ресурсов для покрытия финансовых обязательств государства.

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