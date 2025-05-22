В США начинают продажу «золотых карт» в ближайшие дни

Как подчеркнул Латник, программа призвана стать инструментом привлечения средств для сокращения госдолга страны. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал инициативу, демонстрируя образец карты, которая обеспечит состоятельным иностранцам ВНЖ в обмен на инвестиции. По его словам, проект направлен на стимулирование экономики через капиталовложения международных бизнес-элит.